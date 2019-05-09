食環擬年花599萬聘2助理署長　負責街市公廁翻新

因應未來的公眾街市、公廁等翻新工程，政府建議在食物環境衞生署開設兩個助理署長級職位，以規劃及推展市政設施項目。



食物及衞生局和食環署向立法會提交文件，建議開設一名首長級丙級政務官、以助理署長(街市發展)為職銜的常額職位，以推展街市現代化及發展新公眾街市的措施；以及一個高級首席行政主任、職銜為助理署長(規劃)的編外職位，由財務委員會批准當日起計為期3年，專責加強市政基礎設施項目規劃和管理。政府估計開設該兩項職位所需年薪開支為435.96萬港元。連同薪金及福利，每年平均員工開支總額需增約599萬港元。



政府解釋，食環署正着手改革公眾街市，包括推行為期10年的街市現代化計劃，首階段會全面翻新4個街市，以及至少3個街市會進行小型翻新及改善工程。部分新公眾街市項目位處新發展區，亦需首長級人員負責規劃街市、諮詢持份者、設計及推動工程。



至於公眾殮葬設施、紀念花園、處理妊娠24周以下胎兒遺骸的發展和重建工作，以及《財政預算案》落實翻新240個食環署轄下公廁的計劃，亦需有專責規劃的首長級官員帶領及監督工程，與建築署協調。



政府邀請立法會食物安全及環境衞生事務委員會就開設兩職位提意見，如建議獲委員支持，政府計劃今年將建議提交人事編制小組委員會審議，以及財務委員會審批。