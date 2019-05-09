懲教署赴美競防騷動能力　首奪季軍亞洲最佳

香港懲教署於2016年成立俗稱「飛虎隊」的區域應變隊進入監獄平亂，迄今已出動12次。該隊及懲教署緊急應變隊本月初派出11男1女代表，到美國西維珍尼亞州參加「監獄騷動應對挑戰賽2019」，與海外34隊警察及懲教機構應變隊伍一較高下，首次奪得全場總季軍，亦是亞洲區隊伍中成績最好。



今次是懲教署第三次參加比賽，成績為歷屆最好，比賽項目包括障礙挑戰、暴亂處理、營房搜查、暗黑環境營救行動及實彈射擊5個項目，參賽隊伍來自美國、新加坡、特立尼達和多巴哥、危地馬拉、突尼斯和塞內加爾等。領隊總懲教主任王偉民表示，參賽隊伍水準非常高，加上比賽設有時限，參賽者在壓力下需要作出正確決定和反應，極具挑戰性。參賽能促進與其他地區的應變隊交流，增加隊員行動經驗，應付各種突發情況。



二級懲教助理陳拔煌首次參加海外賽事，他形容能與世界前列水平的隊伍對賽，大開眼界，他希望從不同的訓練和比賽上豐富個人的處理經驗，冀更有效執行職務。除了參賽以外，一眾成員亦參觀當地懲教機構及參與「模擬監獄騷動」中的戰術交流、訓練課程和裝備展覽，12名隊員今日(9日)啟程返港。