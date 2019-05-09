運輸行業欠保障難吸新血入行　工會促政府正視

專線小巴及的士司機等人手短缺，有商會早前建議輸入外勞，工會反駁指香港持有商業車輛牌照的職業司機有233萬人，職業司機空缺僅4000個，人手非不足而是薪酬偏低，工時及僱員保障不合理。工會要求政府正視問題及提供資助培訓，並將行車及休息時間法例擴至小巴行業，商界應改善司機工作環境及待遇。



汽車交通運輸總工會主席陳兆華指，專線小巴司機人手短缺，因有些不良營運商只與司機簽低於2年的短期合約，逃避遣散費及長期服務金，又或中斷合約再聘用，令司機合約首3個月無法享用勞工假期等福利。他指合約無訂明食飯及休息時間，司機每更9小時工作，月入約有12,000港元，部分司機為了生計要開工12小時。



他又指，近年的士租車合約加入不公平條文，發生交通意外不論司機對錯，當需要車主提供保險證明時，車主會沒收司機10,000港元至15,000港元按金，這種帶錢打工的做法令年輕人不敢入行。



陳兆華及海港運輸業總工會主席蘇栢燦均認為，陸路運輸行業人手持續缺乏，與薪酬、待遇、制度不公有關，保障本地工人就業，政府責無旁貸。