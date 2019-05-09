政Whats噏：林超英Show舊相　網民讚靚仔

好多舊事舊物都令人懷念，好似天文台前台長林超英日前亦重溫舊事，佢喺Facebook上載咗佢一張喺天文台工作嘅舊照，網友即刻留言讚佢靚仔。



點解林超英突然懷緬舊事？原來嗰日係五月四日，佢貼文話「五四」對佢有特殊意義，事關佢在45年前喺彌敦道走上山入咗天文台，開始天氣預報員生涯，然而2019年喺從荔枝窩走上山到梅子林，幫手除草，為鄉村復興出一點力。同樣「其路漫漫兮」，但又充滿希望。



有網友睇到林超英呢張舊照，即刻留言讚佢靚仔。其實呢張相係喺1980年影嘅，當年林超英身處舊天文台總部1883大樓拍攝有關天文台職員日常工作嘅短片，而1883大樓喺1984年被列為香港法定古跡。



林超英喺1974年加入天文台任科學主任，2003年升任台長，喺2009年退休，呢份工足足做咗35年咁長，任內亦推動好多改革，當然都唔容易做喇，而喺佢退休後，致力推動環保工作，多年嚟更落手落腳保育荔枝窩同發展生態旅遊，期間亦遇到唔少困難同阻力，可能因為咁而概嘆保育工作「路漫漫」。