港疑現水貨HPV疫苗　藥廠：從未供應涉事診所

有政黨早前指香港一商業大廈內的醫療集團，經常有內地顧客排隊注射「HPV九價預防疫苗」，並接獲市民求助，擔心診所懷疑為病人接種「水貨」疫苗。默沙東藥廠今日(9日)發聲明指，指定的代理商從未供應任何HPV九價疫苗予此涉事診所。



聲明指，HPV九價預防疫苗是默沙東藥廠的開發藥品，該集團是全球唯一的生產商，重申香港註冊的HPV九價預防疫苗只有一款包裝，該公司已印製海報於診所張貼，教導公眾認明正貨。



該公司呼籲計劃接種HPV疫苗者，打針前向醫生或診所職員查詢疫苗資訊，包括藥盒資料，確保所接種的疫苗於香港註冊。而產品在香港只有一款包裝，並無其他包裝，市民如有懷疑應向衞生署查詢，該藥廠亦已就此事通知該署。



民建聯早前關注香港疑有人將正版美國藥廠的疫苗，換成來歷不明的水貨疫苗「應酬內地人」牟取暴利，認為事件有擴散迹象。該黨近日接獲多名事主求助，均指在港接種九價HPV疫苗時，與以往接種疫苗做法不同，並發現針劑事前無經冷藏、包裝盒亦無防偽標誌及商標，美國藥廠回覆事主查詢指相關疫苗並非藥廠正貨。