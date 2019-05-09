為民鎚害：劉江華推國教不力　國歌法立法困難重重

立法會正審議《國歌條例草案》，香港各界青年委員會早前製作了一段國歌宣傳片，片中一名坐輪椅的長者聽到國歌奏起時肅立，引起社會熱議。有立法會議員更在審議《國歌條例草案》法案委員會上質疑短片有誤導公眾之嫌。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的正是民政事務局局長劉江華，因劉在國民教育上做得不足，才讓反對派有空間煽風點火，令到政府推國歌法困難重重。



節目指國歌奏唱期間要莊重，根本是不容置疑的事，有愛國組織出動坐輪椅婆婆，拍攝聽到國歌就需肅立的宣傳片，只是把民政事務局懶得做、劉江華不願做的也做了，而短片原意是想幫國歌法一把，令年輕人愛國，但劉卻未有評估年輕人是否接受，以致令反對派有機會大做文章。



節目又指，香港國民教育嚴重缺乏，全因民政事務局「食塞米」，香港回歸了21年，但仍有不少人的人心未回歸，故想市民加強對國家的歸屬感，就應由國民教育着手。國家教育部部長曾批評香港年輕人的港獨思想根深柢固，是因為港府沒有做好國民教育，亦沒有讓學生好好認識國家歷史。一場違法佔領行動、一場旺角暴亂，就證明香港國民教育「冇料到」，劉江華作為民政事務局局長就如「垃圾桶」一樣。



政府多年前打算在學校推行國民教育，遇上不少阻力，最後失敗告終。民政事務局本應及時向社會加強推廣、宣傳國民教育，惟根據當局2018至2019年度用於國民教育的開支為790萬港元，只較上年度增加10萬港元。節目質疑港府向來花納稅人錢如倒水，但用在國民教育的開支卻一反常態、相當「慳家」。而反中亂港傳媒已出盡奶力對年輕人洗腦，港府推動國民教育卻「勒住勒住」、「唔願做」，認為劉江華應該辭職，否則應思考如何加強推廣國民教育。



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