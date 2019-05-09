旺暴案容偉業患自閉症　料單獨囚禁免遭欺凌

在旺角暴亂案中被判刑3年的被告、外號「美國隊長」的容偉業患有自閉症，其代表律師指他的溝通技巧及語言能力如一名7至9歲孩童，適應能力差。有資深懲教人員指，署方一般會安排有關人士作單獨囚禁，防止被欺凌，亦會安排他處理較簡單的工作；至於服刑監獄，則在荔枝角收押所內等候分類及編級委員會根據個別在囚人士的性別、年齡、罪行、刑期、保安類別、更生相關因素等，安排至合適的院所服刑，如容在獄中表現良好，獲扣減三分一刑期，他將於約兩年後，即2021年5月獲釋。



懲教署發言人表示，為保障個人私隱，該署不會回應個別個案；該署強調，會為有特殊需要的在囚人士安排非政府機構或服務團體提供協助，並邀請他們探訪有關在囚人士及作出跟進。



此外，該署一個委員會跟進智障及有肢體殘障的在囚人士的個案，包括指派一名個案負責人員跟進，為有需要在囚人士提供所需協助，包括情緒支援及幫助他們適應院所生活，並且定期與他們會面，以了解他們的需要。職員在日常工作中會密切監察在囚人士的活動，主動了解他們相處的情況，如有需要必定作出跟進及提供協助。