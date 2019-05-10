黎智英刑恐東方記者　12度去函促告　律政司虛話回覆

壹傳媒黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案發至今已近2年律政司一直龜縮唔敢告黎智英。東方與受害記者為討回公道，鍥而不捨在本月2日第12度去信律政司要求交代案件進度，惟律政司日前（8日）又再以虛話回覆，內容只是搬字過紙，全無正面回應案件檢控進度。各界直指事件「人證物證俱在，仲有咩因素要考慮？」齊聲炮轟律政司刻意拖延唔告黎智英，背後有政治交易的嫌疑愈大，令人憤怒，強烈要求律政司公開交代事件。



黎智英公然以粗言辱罵恐嚇東方男記者案件證據確鑿，案件發生已近2年，律政司一直不告黎智英，東方受害男記者早前再在第12封信中向律政司提出8條問題，追問檢控進度和要求作出合理交代。至前日，律政司發言人以電郵回覆，惟內容與過去的回覆大同小異、重重複複，稱得悉申訴專員公署的報告，已作跟進及回應公署，又繼續指「由於警方現正就閣下查詢的案件進一步向律政司徵詢法律意見，本司現階段不宜評論案件的具體進度及處理方向」，以及「處理需時」、「需視乎多項因素」等做藉口，虛答提問。



事實上，整個案發過程已被錄影，有相有片，律政司至今竟視而不見仍未作檢控，惹人質疑背後有政治任務，意圖放生黎智英。其實律政司過往已多次放生黎智英，包括黎智英涉向民主派等人秘捐的黑金事件，以及黎智英參與違法佔中等。但7名警務人員在佔領行動期間執勤，在金鐘涉襲擊案件就早已完成檢控判刑。



而受害男記者去年8月向申訴專員公署投訴，今年1月公署亦確認律政司涉違反服務承諾的投訴成立，律政司都一直未就公署的指控公開回應，亦令人質疑律政司打算「乜都唔做、乜都唔告」。律政司更成反中亂港傳媒保護傘，一直謹守愛國愛港原則的東方卻屢遭針對，令人質疑是否「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」？



「律政司愈唔解釋，背後係咪涉及政治交易，刻意保護、偏袒黎智英嫌疑愈大。」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直斥事件匪夷所思，案件證據充足亦要拖近2年，全無說服力，印象中只有如印度等國家才要用如此長時間處理，又指刻意拖延不告黎智英起壞先例，律政司必須嚴正向公眾給予合理解釋。



「律政司咁嘅回覆，係十分荒謬，認真混帳！」廿三萬監察發言人王國興批評律政司已多次拖延，現時已經「無晒理由」，到底是告抑或不告黎智英，要盡快公開交代，無謂再繼續折磨受害記者，影響其精神和心理狀況。



事件於前年6月4日傍晚發生，黎智英在維園出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方男記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，黎當時的惡行已一一被錄影，證據確鑿，令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，更出現心悸失眠徵狀，需接受精神科及心理治療。



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