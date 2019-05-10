東方日報A2：特揚言中國將付出代價　華稱做好準備維護自身權益

中美貿易戰迎來「關鍵星期五」，美國聲言於香港時間今日（10日）中午，把對二千億美元（約一萬五千六百億港元）中國貨的關稅由10%提高至25%。就在中國副總理劉鶴啟程赴華盛頓展開新一輪談判之際，美國總統特朗普再批評中國先反口並破壞協議。中方官媒不僅將劉鶴此行形容為「鴻門宴」，中央更下令嚴查全國糧食存量，防止貿易形勢惡化引發糧食供應危機。



中國外交部證實，中方經貿代表團昨日離開北京，前往華盛頓展開第十一輪磋商，比原定計劃的時間推遲了一日。美國《華爾街日報》報道，劉鶴暫定抵埗後，與美國貿易代表萊蒂澤以單對單的形式共進晚餐。中國外交部重申，希望中美共同努力並相向而行，在互相尊重及平等對待的基礎上，爭取達成一個互利雙贏的貿易協議。



中美貿易戰迎來關鍵時刻前夕，特朗普前日在佛羅里達州出席集會時，再次在貿易問題上炮轟中國，指是中方出爾反爾在先，他才決定進一步加徵關稅。他說：「你有看到我們徵收的關稅嗎？因為中國破壞了協議，所以副總理（劉鶴）明天會坐飛機過來。他（劉鶴）是一個好人，但他們破壞協議。他們不能這樣做，所以將要付出代價。」



特朗普續指，中國搶走美國工人的飯碗，因此華府絕不在談判桌上退讓，並聲言情況再持續下去，「我們不會與他們做生意」。他更保證就算中美無法達成貿易協議，美國不會受影響：「每年（關稅）收取超過一千億美元（約七千八百億港元）沒甚麼不好，我們以前從未試過。無論發生甚麼也不必擔心，一切都會順利解決。」



中國商務部表明若美方加徵關稅，中方將會採取反制措施。不過，白宮發言人桑德斯則向傳媒透露，中方依然希望會議有成果。她表示：「我們獲得暗示，他們希望達成協議。雙方團隊正持續進行協商，他們明天將再會談，我們再看情勢如何發展。」



對於特朗普及白宮的最新表態，中國商務部發言人高峰昨日在記者會回應指，反對單邊加徵關稅，但未有透露中方將採取的反制措施詳情，僅表示已做好充分準備，有決心及有能力維護自身的權益。他又指，美國以「倒退」及「背棄」標籤中國，而中方也「被承諾」很多，強調中方重信用及守承諾，並有誠意及善意推動談判。



中國官媒昨日凌晨再度發文，批評美方在中方代表團赴美前，燃點了令貿易戰升級的導火線，並且每當在手段匱乏時「發作」，希望這會產生震懾效果。評論認為新一輪「最後談判」很像是一場「鴻門宴」，中美由「休戰談判」轉入「邊打邊談」局面，而中方已經對談判與關稅戰升級並行、進入「打打談談」的狀態做好準備。



《華爾街日報》則引述消息指，特朗普近期抨擊美聯儲局加息措施，但稱讚中國刺激經濟力度同時亦保持低利率。然而，此言論令中方官員認為美國經濟變弱，即使中方立場變更強硬，美方仍願意達成協議。惟美國經濟依舊強勁，中國誤判形勢。



美國商務部公布三月貿易赤字，由二月的四百九十三億美元增至五百億美元，期內對中國貿赤縮減至二百八十三億美元，創近三年新低。以首季計，美國從中國入口減少13.6%至一千一百八十八億美元，向中國出口下跌17.6%至二百七十二億美元。



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