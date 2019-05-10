你要知：不同部位出汗反映健康？　中醫師：唔出汗先危險

夏日炎炎外出一陣便大汗淋漓，有人認為不同部位特別多汗，代表身體存在不同的健康問題，網上更有各種「止汗」食療推介。不過註冊中醫師徐澤昌解釋，「單靠有冇出汗判斷身體狀況，好唔準確」，而相對於多汗、身體少汗甚至無汗，可能潛藏更大危機。



額頭多汗由濕熱引起？



額頭出汗確有可能與濕熱有關，但卻非必然。徐醫師指，進食辛辣食物、喝熱湯、喝酒等，也可能導致額頭多汗。有指進食苦瓜、蓮子心可改善額頭多汗的情況，徐認為，首先要了解額頭多汗原因，「如果因為熱症引起汗多的話，苦瓜可能有幫助」，但並不建議自行進食，萬一出汗並非熱症引起，食苦瓜、蓮子心可能適得其反，變得更怕凍和容易累。



胸口出汗因思慮過度？



除了飲食、體質會導致出汗，情緒亦有影響，「如果心胸出汗，與思慮都有關係，可能屬於心脾兩虛或者心腎不交」。前者可能出現失眠、心悸、胃口不佳，後者則會腰膝痠軟、心煩。有人說龍眼肉能改善胸口多汗，徐認為，如果因心脾兩虛導致胸口多汗，龍眼肉屬溫熱，的確有幫助，但如果心腎不交致多汗，龍眼肉則會加重病情，「唔好見到出汗就去食某啲食物，係唔啱」。



少汗無汗更健康？



「無汗先係唔正常」，徐特別強調，流汗發揮調節身體暢順運作的功能，太少汗甚至沒有汗，可能是身體機能出問題，「反映臟腑已經失去平衡」。如果夏天進食煎炸辛辣食物，又或運動後，身體持續不出汗或者只有很少汗，就盡快向醫生尋求協助。



如何分辨出汗是否正常？



出汗受很多因素影響，不代表身體出現問題，「首先要分清楚出汗係正常定異常」，天氣炎熱出汗屬正常現象。至於病理性出汗，就是稍為活動一下，動作不劇烈，但就氣來氣喘然後冒汗，可能屬於「自汗」；晚上睡覺突然流汗或被熱醒，就可能屬於「盜汗」，「盜汗」在婦女更年期較為常見。