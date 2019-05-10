探射燈：業界倡免轉介　為病人省錢

物理治療師爭取「免轉介」多年，世界物理治療聯盟亦倡議同樣議題，物理治療師管理委員會成立的工作小組去年提交報告，指逾80%物理治療師認同應落實免轉介安排，現正就落實建議諮詢持份者意見。



香港物理治療學會會員事務委員魏志榮指，物理治療師已具備斷症能力，現行機制亦已要求治療師發現問題要轉介至相關專科，認為各界擔憂免轉介是存在矛盾。



香港物理治療師協會會長陳黃怡坦言，按現時管理架構，一般委員會的主席多為醫生，成為推行新安排的一大阻力，「佢哋成日覺得我哋未準備好。」她強調免轉介絕非漠視醫生的角色，指全為病人利益出發，希望透過簡化流程向病人提供多個選擇，讓市民節省金錢，同時得到最適時的治療。



「啲人腳痛，趷到過嚟，你又叫返佢去睇醫生，佢點會去排門診？咪又係去排急症。」陳黃怡表示，現時政府主張加強基層醫療系統，以分流病人來減少醫院壓力，她期望物理治療這些輔助醫療架構亦能與時並進，透過免轉介來協助紓緩醫療系統的緊張情況。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

