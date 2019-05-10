探射燈：公院流失率高　治療師成重災區

公營醫療系統「爆煲」，連輔助醫療的物理治療師亦無法幸免。有調查發現，近年物理治療師流失率遠高於新增人手，成為專職醫療部門的「重災區」。有關注團體斥政府在人手編制惡劣，促請政府盡快增聘人手來改善問題。



物理治療起動發現，去年公營醫院的物理治療師流失率激增至7.8%，比新增人手高出逾1倍，當中以年輕治療師的流失率最高。「每日要睇30幾個病人，每個都唔夠5分鐘。」該組織發言人列明慧憤斥，流失率高源於醫管局未有解決人手編制問題，她指現時公立醫院的物理治療部門診人手不足，全靠抽調病房內的員工「頂住」。根據資料，公立醫院在2018年下半年度的物理治療門診的穩定新症輪候時間為33.3周，病床加開但人手依舊，令很多病人未完全康復便要出院。



列續指，香港的物理治療師人手未如醫生、護士般到達「樽頸」，認為醫管局在有資源的情況下，應增聘人手來改善問題。她建議政府可發展公私合營，如以資助或醫療券的形式，亦可達致分流效果。

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