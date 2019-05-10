探射燈：物理治療師違規應診　衞署把關無能

近年愈來愈多人向物理治療師求診，惟根據行業守則，物理治療師在非緊急情況下，必須經醫生轉介才能診治病人。東網抽查發現，市面上逾70%註冊物理治療師在無醫生轉介下應診，提供針灸、電療等服務。有病人組織擔憂會令病人承擔風險，批評衞生署現時做法被動；立法會議員亦促當局加強監管。惟有物理治療師團體則建議政府修例，容許「免轉介」診斷，讓市民節省金錢並得到適時治療。



按《註冊物理治療師專業守則》，如非緊急情況，在一般情況下，由註冊物理治療師診斷或治療的病人，應是由醫生轉介，或是其直接醫治中的病人。記者隨機上門或致電私人物理治療中心查詢，發現11間中有8間表示毋須出示醫生轉介信亦可就診。尖沙咀一間治療中心職員明言毋須醫生轉介，治療師應診時會詢問情況，「要claim（索償）保險就要醫生紙，唔係就唔使。」



另一間位於觀塘的治療中心駐診的物理治療師為東網記者進行簡單評估後，記者表明屬非緊急情況，該物理治療師同樣指毋須保險索償便不用提供醫生轉介信。位於灣仔的中心亦有類似違規情況。



香港病人政策連線林志釉直指，相關做法不符合守則，非常危險，「現時轉介嘅做法就係靠醫生嘅專業把關，對病人安全更有保障。」他批評衞生署處理手法被動，往往只單憑舉報，未有主動調查，恐令違規情況惡化。惟他理解轉介或對病人衍生額外費用，認為可就一些輕微治療而毋須醫生轉介再作檢討。



立法會議員郭家麒指現時物理治療師未有足夠訓練去判斷病症，並指自己曾有2名病人因前往違規物理治療師求診而被延誤診治。他強調醫生轉介的重要，又指現時違規情況會鼓勵人以身試法，促請有關部門審視問題。



衞生署輔助醫療管理局轄下的物理治療師管理委員會秘書處發言人指，註冊物理治療師如違反《守則》的任何一部分，或須接受研訊及遭受紀律處分。在過去5年，並未有物理治療師因犯上與沒有經醫生轉介而進行治療相關的控罪而被處分的個案。

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