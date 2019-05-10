Dr.東：長者「火燒腳」　或為腰椎管狹窄症

長者走路時感覺「火燒腳」，下肢出現疼痛、麻痹等病徵，或會誤以為患上椎間盤突出。但有骨科醫生指出，長者一旦出現坐骨神經痛病徵，臨床上多是由腰椎管狹窄症引發，走起路來感疼痛，最嚴重會下肢肌肉萎縮，步行一分鐘也感到好痛，物理治療難以改善。曾有病人需坐輪椅求醫，在磁力共振檢查下發現是腰椎管狹窄症，醫生可盡速為病人做手術治療。



骨科及創傷科專科醫生黃仕雄表示，腰椎管狹窄症是指腰椎的椎管、外旁側的神經根管道及椎間神經孔變窄，發病成因是椎體的小面關節退化性病變，或伴隨的椎板間的黃韌帶增生、變厚、椎間盤塌陷等引起。椎間盤突出多發於二十至四十歲的病人身上，而腰椎管狹窄症則多於五十歲以上人士患上，輕微患者走路四十五分鐘已感痛楚，嚴重者每步行十五分鐘已感痛。



黃續說，英國國家衞生事務局(NHS)曾發出指引，如十六歲以下青年出現坐骨神經痛、若發病四星期以上沒有好轉、還出現椎管道狹窄症的病徵等，均提示家庭醫生安排病人進行磁力共振檢查，及早了解病因。



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