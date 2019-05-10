Dr.東：坐骨神經痛病因多　磁力共振助查找

查找病因是治療與復康的第一步，骨科及創傷科病人的病源不少位於身體深處，有精密儀器輔助可更便利找出病因。以坐骨神經痛為例，專科醫生指出該症的成因不少，有五十歲女病人患坐骨神經痛，曾試過針灸、用藥、物理治療等未能痊愈，後經醫生建議進行磁力共振檢查，竟在其肺部發現腫瘤，及後得知腫瘤擴散至腰椎引起痛楚，需轉介至腫瘤科治療。



骨科及創傷科專科醫生黃仕雄表示，坐骨神經痛的原因眾多，病人要由醫生檢查、問症，臨床神經檢測後才可初步分辨原因，並非所有坐骨神經痛均屬椎間盤突出，或是腰椎纖維環撕裂、細菌感染、甚至是腫瘤或骨轉移。一般來說，骨科醫生會處方特效消炎止痛藥，消除炎症，並混合維他命B配合物理治療，能夠治療普通性質的椎間盤突出。若情況嚴重，例如出現神經線受到嚴重壓迫徵狀，會建議磁力共振檢查確定病因。



黃憶述，一名五十歲女病人去年有坐骨神經痛，經針灸、用藥、物理治療等未能痊愈，晚上更因劇痛而無法入睡。由於其情況嚴重，黃建議她進行磁力共振檢查，發現其肺部出現腫瘤，腫瘤擴散至椎間，稱為「骨轉移」，因此坐骨神經劇痛。部分肺癌患者沒有任何病徵，發現時已屆晚期，故及早發現可轉介病人尋求腫瘤科治療。



現時骨科檢查的其中一項技術是X光，放射科專科醫生馮榮德指出，X光檢查應用於腰椎上只能看到腰椎的骨骼病變，不能看到骨與骨之間的軟組織，由於椎間盤突出會在腰椎軟組織內發生，因此X光檢查會「走漏眼」，萬一病人不幸患上腫瘤而未能及時發現，或導致不必要的醫療事故或誤診發生，對病人及醫生的代價都很大。



早前有脊醫指出椎間盤突出毋須以磁力共振檢查確診，此說遭到骨科及放射科醫生反駁，他們認為磁力共振能夠檢視腰椎的軟組織，因為椎間盤突出在腰椎的軟組織內發生，反而X光檢查會有局限。一般來說，磁力共振檢查只需花數千港元，及不用加顯影劑而沒有輻射，病人不需擔心副作用。



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