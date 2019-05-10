港故mini：執教鞭24年　熱血阿Sir教拍戲更教做人

「我覺得我係學生嘅Facilitator(協作者)，書唔洗我教，我要嘅係陪住學生成長。」教書廿四年，人稱「華Dee Sir」的中學老師李頌華分享了他的教學心得。



機緣巧合執教鞭



華Dee Sir執教鞭前任職金融業，但他希望工作環境能與更多「人」接觸，機緣巧合下加入了仁濟醫院董之英紀念中學，任教至今。他亦經歷過公式化的教學生涯，每天如常地走進教室、如常地上課。但日子久了，他想自己做得更多，親手策劃的電影課程就成為他的「代表作」。



光影世界為學生帶來成功感



電影課程在中學不算常見，即使與正規課有所不同，華Dee Sir認為自己的使命都是一樣，「不管係傳統教學定係新派教學，老師嘅責任係傳道、授業、解惑，用依家嘅術語其實就係傳授知識、技能、態度，都係一樣。」



他認為電影課程能夠為學生建立自信，對他們應考DSE也有幫助，「好多學科有唔同限制，好多都有官方指定正確答案，你唔跟就係錯，但係電影世界好開放，無絕對嘅對與錯，一條好爛嘅橋都可以拍得好好睇，呢個係幫助年青人製造成功感，而唔係傳統學制所製造嘅不斷挫敗。」



伴成長比授知識重要



任教接近四分一世紀，華Dee Sir可算是見證社會變遷。他不諱言今天學生所學的比以往更艱深，「我覺得佢哋比上一代聰明好多，但點解會覺得佢哋差啲，因為我哋用上一代嘅標準去睇下一代。」在這番見解下，他不認為自己是「教師」，反而是學生的協作者，「我無可能比一部電腦聰明。」因此他更着重陪伴學生一起成長，這亦令他贏得「華Dee Sir」這個來自學生的親切稱呼。



不輕言放棄頑劣學生



早前學校被懷疑欺凌事件所困擾，對一直努力尋求改變的師生來說，也難免做成了打撃。面對風波，華Dee Sir明言不會放棄，「我諗每一個人都有調皮反斗嘅時候，好慶幸我未教過真係好壞心腸嘅同學，喺我眼中，有啲同學人係中學生，但心智係小學生，作為老師唔係要逃避件事，見到佢哋心智未成熟，正正就係幫助佢哋嘅時候。」



「喺我眼中新一代係無特別缺失，最大弱點係做人處世。」華Dee Sir認為電影課程能令學生在做人處世方面有得着，「由製作劇本到演繹，到去set機、去剪接，全部都係一個團隊一齊去做，我覺得同學嘅成長係好大，而呢個成長唔係用一個分數就可以衡量到。」



盼與舊生同追夢



與學生關係親如老友，華Dee Sir連夢想也與學生有關，「有朝一日離開學校，我會同我啲舊生合組一間公司，係做電影製作嘅，我哋做一間我哋嘅品牌出嚟，將我哋董之英學到嘅嘢、我哋所得到嘅情懷，可以透過電影製作去畀各位觀眾欣賞。」



今集《港故mini》用大約3分鐘，帶大家走進華Dee Sir的教學世界。



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