疑多番行錯路　的哥聽港女「導航」發火︰我有分數

公說公有理，婆說婆有理。近日有女網民聲稱的士司機未跟從其指定路線，又要行錯路，故將兩人「理論」的過程拍片放上網，怒斥司機亂罵人兼欲趕她落車。



該網民於周四（9日）在Facebook群組「香港的士違法關注組」發貼指，她一上車已指明路線，惟眼見司機疑因不熟路走錯，她雖再三「人肉導航」，但司機仍行錯路兼發惡罵人。



影片可見，司機怒氣沖沖地質問：「你熟定我熟呀？我有我嘅路線行，我點會唔知邊條路打邊條路」，更怒罵：「唔鍾意就落車！車喺我手上，我鍾意行邊條路嘅，我有分數」。



女乘客聞言氣定神閒地回應：「我只係好禮貌地話畀你聽係可以咁行，我亦都冇鬧你…但你可以話畀我聽嘛…不過唔重要，兩條路都行到啫」。



有網民指摘司機：「害群之馬」、「唔鍾意唔好做囉」、「搭的士個客想行邊條路就行邊條路」、「報警投訴佢」。



然而有人則反斥女乘客：「未開始錄影之前，條X婆可能講咗好多嘢撩㷫個司機」、「一開電話錄，就扮陰聲細氣，有禮貌」、「其實條女都好寸嘴，唔重要咁佢又出聲，難怪司機咁火」。



你哋又覺得誰對誰錯？

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