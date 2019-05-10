塌樹傷人：現場仍圍封　街坊人心惶惶

紅磡「私家街」一棵鳳凰木，昨午(9日)突然倒塌壓傷女途人，今早(10日)現場仍然圍封，倒塌的樹木未清理。居住附近約30年的姓黃街坊昨日目擊事件發生，表示事發時發出嘭的一聲巨響，樹枝立即四散，「仲以為消防到場鋸開！」其後發現一名女途人倒臥地上頭部流血，始知道發生塌樹意外，幸女事主當時清醒，稍後有大概3輛消防車及3輛救護車趕到。黃坦言非常擔心，因上址屬私人街「無得隨便移走啲樹，市民惟有自保行路時小心啲！」。



樹藝師兼長春社總監蘇國賢今早到現場了解塌樹情況。蘇表示，目測塌下的大樹已經「中空」，僅靠周圍小量的樹根支撐整棵樹，加上樹穴被石屎圍封，阻礙根部生長，即使有進行樹木風險評估，亦可能無法即時識別出來。



蘇續指，現場附近有不少類似的樹種及大小的樹木，亦有一定的人流車流，當局應該進行深入檢查，例如可利用微鑽阻力測試儀，以45度斜角向下鑽探，以評估樹幹底部及根部生長是否健康。另評估者在檢測過程中應留意樹冠大小，以及根部生長空間有多大，藉此可以看到比例是否對等，盡早發現有問題的大樹，避免意外發生。



他又指，此次意外發生在私人物業範圍，由私人物業業主負責護養，全靠物業管理公司或自發找樹木專家評估，但他們往往認知不夠，沒有主動處理問題，「唔似政府樹木，內部會有指引定時做檢查」，因此他提醒擁有樹木的私人物業者，應定時為樹木作徹底、詳細的評估，「但業主又唔使咁擔心，冇可能話完全100%杜絕斷枝塌樹，盡力去做就得」。

