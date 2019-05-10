車主搵位難上難！　政府預告泊車位比例低過1

香港泊車位短缺，審計報告早前揭發運輸署漠視泊車位不足問題，對政府泊車位更是管理不善，致有「死車」停泊長達11年未拖走、頂層停車場封閉6年無人用等情況。立法會政府帳目委員會今(10日)舉行公開聆訊，會上提到去年泊車位比例已降至1.1，運輸署預測未來可能會降至1以下，即1輛私家車都無1個泊車位。運輸及房屋局局長陳帆表示，政府認為每輛車有1.4或1.5個泊車位是最理想，但承認政府未來做不到該標準。



陳帆指，政府已制訂短、中及長期措施，以一地多用原則下增加泊位，包括提供夜間路旁商用泊位、鼓勵學校開放校巴車位及增加旅遊巴泊位和上落客位等，運輸署亦正進行智慧泊車先導研究，以考慮在各區設智能停車場，預計可增加3成至1倍的車位。陳指，今年2月起，運輸署已要求政府停車場營辦商每月提交棄置車輛報告，營辦商需在1個月內拖離「死車」。



議員林卓廷提出，泊車位比例不斷下降，至2014年已降至1.14，惟規劃署卻於同年調低中小型住宅的車位比例，「依家啲車位炒到天價咁高都係政府一手造成」。另一議員梁繼昌亦質疑，當局做法是否有陰謀地降低車位比例，迫使市民減少購車。



陳帆否認「有陰謀」，「我喺檔案見唔到呢個考慮」，又指留意到近年中小型住宅住戶購車需要增加，會因應情況上調公私營房屋車位供應比率。