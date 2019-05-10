eID料明年中運作　26項服務採用包括白居二

施政報告提出為香港居民免費提供「數碼個人身份」(eID)，創新及科技局向立法會資訊科技及廣播事務委員會提交文件顯示，承辦商正進行系統設計及開發工作，預計系統明年年中投入運作，屆時將會有26項電子政府服務採用，如勞工處求職人士登記和房屋署出售居者有其屋計劃單位、白表居屋第二市場計劃及出售綠表置居計劃單位電子化申請服務等。預計到2021年年中，超過110項電子政府服務可以讓用戶使用eID登入。



創新及科技局副局長鍾偉強今早(10日)出席委員會會議時指，系統本身不會儲存任何個人資料，用戶登記時提供的個人資料亦只供eID系統作用戶管理和核實身份之用。市民可用個人流動裝置，透過流動應用程式進行登記，只須拍攝身份證、確認身份證上資料，以及拍攝自拍照，系統會利用入境處數據以核實登記者的身份。eID核實後會即時綁定於相關的流動裝置以供使用。用戶可用人臉識別、指紋鑑別、虹膜辨識、聲紋辨識等進行身份確認和登入網上服務。



有委員關注系統登記私隱問題，政府資訊科技總監林偉喬表示，已經向個人資料私隱專員公署簡介系統設計，以及諮詢有關意見，政府資訊科技總監辦公室亦會聘用獨立第三方作個人私隱影響評估，以及進行相關技術測試。