掟銀仔案判緩刑上訴失敗　中年婦：驚做乜保安

中年婦人賴容去年6月在金鐘高等法院的上訴庭內，向3名法官座席的方向掟出3枚硬幣，雖沒擊中人，法官只下令她不要再入庭，惟司法機構保安人員決定報警，法院女保安員報稱受驚，賴最終被裁定一項普通襲擊罪成，判監10天，緩刑2年。被告不服定罪及判刑，並向高院提上訴，法官今早(10日)聽取賴親自陳詞，及控方陳詞後即時駁回其上訴，並押後頒書面陳詞解釋原因。



就定罪方面，賴稱涉案聲稱受驚的保安員負責維持秩序，應有心理準備，不會因她的舉動而害怕。她更指：「當時3個(法)官都唔驚，點解保安會驚？」法官即指：「無人問過3個法官驚唔驚，而且依家唔係告妳令法官受驚」，賴隨即指「做保安咁都驚做乜保安」，法官即反問：「咁做差人有槍就乜都唔驚喇？」



控方則回應指，當時保安員除留意賴外，亦要留意其他情況，不可能只留意賴。而且賴突然掟硬幣，突發聲音令保安受驚亦合理，原審裁決並無犯錯。



刑罰方面，賴指自己從無犯事，初犯卻需判囚10天屬過重，「咁你唔好判我10年？」。法官即詢問她想如何判罰，賴指應給予機會，「應該唔罰我」；控方則回應指賴的行為是公然在3名法官面前作擾亂秩序行為，有如藐視法庭，應判處阻嚇性刑罰，必須判監，原審亦已考慮過她只是洩憤且有抑鬱症等，故給予機會判緩刑，並非明顯過重。