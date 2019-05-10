網民熱話：小巴都有關愛座？　網民：冇企位喎！

為了鼓勵乘客讓座予有需要人士，不少交通工具都設立了關愛座，卻引發不少爭執，關愛座更被形容是「批鬥座」。日前有網民乘搭小巴時，發現小巴都有設立關愛座，大感驚訝並將照片上載到社交平台，惹來一眾網民熱議。



昨日（9日）晚上10時許，網民Alan Yu在Facebook群組「巴士的事討論區」上載了一張照片。據照片可見，小巴將靠近駕駛座最前排座位定為「關愛座」，頭枕位置有「老弱殘孕」的代表圖樣，並寫上「請讓座給有需要人士」中英對譯的句子。發文者Alan對此表示驚嘆，忍不住留言稱：「小巴都有關愛座，癡X線」。



不少網民亦感到不可思議，質疑關愛座的可行性：「小巴冇位企冇可能讓位，寫關愛座冇意思」、「落車讓位，再等過下一班車再畀多次錢？」更有人表示此舉多餘：「小巴整關愛座嚟做乜？」不過，有網民推測小巴關愛座其實另有含意：「呢個關愛座嘅意思，我估係畀啲有需要嘅人，坐出啲車門附近。」「近門口，老幼優先。」



網民有話說：



James Tang：遲啲的士都有關愛座



Chin Sing Lee：老人家行動緩慢，又容易跌倒，坐前排唔使行到車尾



Homan Li：啲人坐所謂關愛座，即刻公審人，都唔知道仲整嚟做乜



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