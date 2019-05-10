爬頭不果撞斃殘疾女司機　小巴司機認危駕候懲

一名裝有義肢的女司機去年駕車駛經元朗公路時，與輕型貨車發生輕微碰撞，下車察看及與對方商討時，一輛專線小巴突然駛至並將她撞飛，其義肢更被撞至飛脫，左腳又遭尾隨小巴的吊雞車輾過，女司機被送院搶救後不治。涉事小巴司機事後被捕，今(10日)在區院承認一項危險駕駛導致他人死亡罪，他續准保釋至下周五(17日)量刑。



求情指被告林育源(64歲)任職業司機40年，本已退休，後覓得涉案專線小巴司機工作，任職至案發前。被告沒有刑事紀錄，亦不曾有任何交通違規紀錄，甚至連定額罰款告票亦不曾收過，本案為被告駕車生涯唯一一次意外，卻出現人命傷亡。



辯方指被告事發前本尾隨吊雞車，他顧忌前車或有飛石，遂切往快線欲超前，但過了一段時間仍不果，並想到不可長期佔用快線，故又切線，期間被擺放路旁的鐵水管導致一時分心而肇事。被告事後為此常感到沮喪、自責，且不時回想案發片段，難以入睡等。被告希望向死者家屬致歉，但恐會被指騷擾證人，故今透過律師向受意外影響的人士誠懇道歉。被告事後亦誠心為死者誦經，望死者安息。



案情指，去年4月26日中午，女死者鄧少芳(48歲)駕車至案發地點時，與一輕型貨車發生碰撞，鄧下車與對方商討及察看期間，逾一分鐘後，被告駕駛小巴駛至撞倒鄧，鄧被撞至彈飛落地，再遭尾隨吊雞車輾過其左腳，鄧其後不治。