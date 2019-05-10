13條紅Van參與公交補貼　團體促納入$2乘車優惠

政府正檢討「長者及合資格殘疾人士兩元乘車優惠計劃」。有小巴團體表示，現時有13條紅色小巴路線參與了「公共交通費用補貼計劃」，收費及路線均受運輸署監管，與綠色小巴無異，促請政府將「兩元乘車優惠」擴至該批紅色小巴路線，助業界增加20%生意額，吸引新血入行。



香港公共小巴車主司機協進總會大約30人，今日(10日)到政府總部請願。總會主席張漢華表示，政府過去以紅色小巴收費及路線不受運輸署監管為由，拒絕將紅色小巴納入「兩元乘車優惠」計劃，導致長者傾向選擇乘搭有該優惠的港鐵、巴士及綠色小巴。



張稱，政府於今年元旦日起推行「公共交通費用補貼計劃」，現有13條紅色小巴參與，大部分為收費較貴的過海長途路線，曾有參與補貼計劃的紅色小巴路線司機反映，有長者乘客上車後得悉該路線有參與「公交補貼」，但沒有「兩元乘車優惠」而放棄乘搭。



張估計，若紅色小巴能提供「兩元乘車優惠」可增加多20%客量，他稱現時紅色小巴業界生意不景氣，司機收入低，難以吸引新人入行，約缺少近300名司機，導致業界有近20%小巴閒置無人駕駛，尤以早更情況最嚴重。