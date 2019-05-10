淫審審裁員自薦制受質疑　邱騰華指甄選礙公正性

淫褻物品審裁處去年將日本作家村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》評為第II類不雅物品，惹社會熱議。立法會資訊科技及廣播事務委員會今(10日)討論檢討《淫褻及不雅物品管制條例》最新情況。有議員質疑審裁員屬市民自薦加入，擔心會有同一群人加入造成「價値觀圍標」，影響公正性。商務及經濟發展局局長邱騰華重申，由一般市民組成的審裁委員會進行審議，能讓審裁在「無前設，非界別，無利益」情況下進行，是合適做法，若引入有特別身份和文學背景人士，恐怕會令公正性存疑。



邱表示，淫審處在處理相關物品評級所考慮的因素可歸納為三大原則，色括社會尺度和道德禮教標準、有關物品整體的效果，以及保障特定的社群(即未成年人士)免受影響，但「淫褻」和「不雅」的概念是相對而非絕對的概念，會隨時間、地點、文化、個人、社會不同階層和年齡而會有差異和轉變，故難以立法規管。



他續指，評審物品不只考慮個別部分或章節，而是從整體內容，例如整本書冊內容去考慮。若任何人對結果感到有問題亦有上訴機制，出版社、作者或版權持有人可提出覆核。



立法會議員鄺俊宇認為，村上春樹已屬國際指標，難以明白為何其作品竟會評為不雅。邱指，不能單以某些名人就可以斷定毋須審批，亦不能以名人作標準而設名單，又謂「得獎作品就不送審，表面好易做，但實際上與法例原意和執行有所分別。」



對於外界有意見提議成立陪審團制度，司法機構副政務長(運作)許林燕明指，若陪審團制度範圍擴展至審議「淫褻」和「不雅」物品，既會改變陪審制度和文化，亦會加重機構資源消耗情況，而現時陪審人手緊張，對該建議有保留。