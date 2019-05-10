聶德權稱正製作國歌宣傳聲帶　待立法後「派台」

立法會《國歌條例草案》委員會今早(10日)召開會議，繼續逐條條文審議，在會議結束時已完成審議第十條條文。由於現時《廣播條例》中未有要求電台播放國歌，議員鄺俊宇關注政府在法例通過後，把國歌「派台」的時間及所採用的片段形式。另外，他亦關注政府在指定日子播放國歌的次數限制，擔心會否出現政府要求某間電視台不停播國歌的情況。



相關條文是關於納入聲音廣播和本地電視節目服務，而根據廣播牌照規定，持牌媒體需要遵守條款，播放由政府新聞處發放的宣傳聲帶或短片。至於國歌方面，現時只有電視台會播放，電台則未有播放。



議員莫乃光指出，現時香港電台屬公營性質，不受廣播牌照監管，關注屆時政府要求港台播放國歌的標準，會否與商營電台一致。政制及內地事務局局長聶德權表示，現時正製作國歌的宣傳聲帶，會在條例草案通過後，盡快交予電台播放，但現時未有具體細節。



政制局常任秘書長鄧忍光表示，根據現有的發牌條件，免費電視台在每小時內播放不超過1分鐘的政府公益新聞片段，而收費電視台則為每2小時，認為發牌條件上於播放次數方面已有自然制約，並指除國歌外，政府亦有其他資訊，表明不會不斷播國歌。另外他又指，現時港台電視31台晚上會播放國歌宣傳片段，並指港台約章上列明其使命要培養市民和公民對國民身份的認同感，屆時政府處理港台的標準會與商營電台一致。