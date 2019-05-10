診所突停止注射HPV　內地客白走一趟報警

生產商默沙東藥廠日前發出嚴正聲明，指從未向位於佐敦的一間診所供應任何「HPV九價預防疫苗」。東網記者今(10日)到該診所視察，現場有50、60名內地旅客等待，據多名旅客指，該診所今日停止為客人注射疫苗，職員亦沒有交代事件，旅客憤而報警。7名警員下午2時許接報到場。另有約10名海關人員到場了解情況。



警方其後安排內地旅客於診所門外排隊，等候登記資料及安排退款。有獲退款旅客指，原定已注射一針，現獲退兩針疫苗的費用，約4000多港元，引述職員指將檢測疫苗，願意再為客人注射疫苗。



來自江西的李小姐表示，經朋友介紹到上址接種疫苗，付費7500港元，原定今午注射第2針疫苗，但今早留意到有關疫苗問題報道，對此感到擔心。



來自江蘇的馬太太指，早前付了約6000港元接受3針的疫苗注射，另付1000多人民幣給中介人，今午原定接種第3針疫苗，但到現場始知停止注射，職員稱可退款第3針費用，但她表明不接受，批評該診所事前未有任何停止注射的通告，令她與家人白行一趟。



衞生署表示正積極跟進及調查有關個案，如發現有違反藥物條例，會採取相應的執法行動。該署亦指，香港目前只有一種已註冊的九價人類乳頭瘤病毒疫苗(又稱九價子宮頸癌疫苗)-「加衛苗Gardasil 9」(註冊編號HK-64239)，屬於醫生處方藥物，其註冊證明書持有人為美國默沙東藥廠有限公司。



香港海關亦稱正跟進事件。警方發言人表示於下午1時35分接獲有人報案指懷疑疫苗真偽，事件列作求警協助。



立法會議員葛珮帆表示，其辦事處就事件已收到逾30宗投訴，民建聯已聯絡藥廠，希望盡快公布有供應疫苗的診所，同時要求衞生署盡快跟進事件，嚴格執法。