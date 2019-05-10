政Whats噏︰抗民主派拉布　容海恩出「奇招」

最近立法會民主派同建制派因為審議《逃犯條例》修訂以致關係緊張，喺民主派拉布下，會議屢爆混亂場面。審議《逃犯條例》修訂嘅法案委員會明日(11日)開會，有指民主派或預先佔領會議室玩嘢，立法會議員容海恩(Eunice)似乎諗到「奇招」對抗民主派拉布，原來「終極武器」就係佢個囡囡袁昌蔚。究竟搞邊科﹖



話說Eunice趁母親節前夕與同樣已為人母嘅南區區議員陳家珮(Judy)茶敍，仲帶埋各自嘅BB出席。Judy就問Eunice會唔會帶囡囡做「無證兒童」，感受下周三(15日)舉行嘅立法會大會，行下會議廳外嘅綠地氈。Eunice即耍手擰頭話梗係唔會︰「嗰度咁危險，直頭係唔安全嘅工作環境嚟㗎，你睇吓尋日(9日)答問大會嘅情況。」



不過，Eunice好似突然靈機一觸，就同囡囡講︰「反正你都要食夜奶，不如今晚喺office(辦公室)留守，聽朝抱你坐喺個主席位」，實行想叫囡囡幫手霸住張主席櫈，等民主派冇符。



之後兩位媽媽又互送禮物，Eunice送咗衫仔加毛巾套裝俾Judy囡囡Hannah，兩個母親不約而同話自己細個都鍾意咬毛巾，Eunice仲咬到6歲添。而Judy就送咗盒即食粥仔畀Eunice，話等佢忙起上嚟都可以整到粥畀BB食，另外仲送咗個電子琴畀BB，琴鍵仲顏色鮮艷。點知Eunice就同囡囡講︰「乜嘢色都要識，不過黃色就唔好學喇。」唔通個女咁細個，Eunice已怕佢變「黃絲」﹖