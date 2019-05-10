零裝備清拆石棉毒水管　工人轟草菅人命促徹查

火炭坳背灣街一個水務工程地盤，工人投訴在沒有防護裝備下，被指派去處理含有石棉的水管。工業傷亡權益會聯同工人昨(9日)在地盤抗議，今日(10日)再到環境保護署要求徹查事件。



工業傷亡權益會署理總幹事蕭倩文表示，60多歲的工人葉先生本月2日被指派到火炭一地盤進行舊水管清拆工程，僱主要求他用風炮打碎水管，然後用鏟將舊水管移到一個位置，讓挖泥機挖起，再放置到泥頭車內運走棄置。期間，僱主沒有提供任何保護裝備，包括眼罩、口罩、手套等。葉先生後來從同事口中知道「水管有毒」。



直至施工期間有物件飛入葉先生眼睛，他才從安全主任口中得知該水管含有石棉。除了該水管外，早前由其他工人清拆的2條水管同樣含石棉。當時，承辦商密封地盤，把懷疑含石棉的物料放進袋內運走。不過，葉先生清拆的那一條水管則沒有此規格處理。



工業傷亡權益會批評，承辦商要求工人沒有任何防護裝備情況下清拆含石棉的水喉，是極度不負責任的行為，完全罔顧工人的安全，除了工人，附近路過的市民、居民、商戶等均受影響，但大家被蒙在鼓裏。東網正向環保署和水務署查詢事件。