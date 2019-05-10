內會通過上次會議紀錄　議員批秘書處按政治取態標籤

立法會內務委員會今午(10日)開會，議員就上一次內會會議紀錄辯論。議員譚文豪指秘書在會議紀錄中按議員政治取態作標籤，例如「部分民主派、數名民主派」等字眼，質疑秘書處是否以政治立場作區分，要求秘書處提出修改。議員何君堯則不同意，認為議員對會議紀錄有意見，應該要作出書面通知。最終以38票贊成、20票反對、1票棄權，決定通過相關會議紀錄。



多名民主派議員均要求秘書處修改，並認為應等待秘書處修改會議紀錄後，才表決是否通過。議員陳志全表示，已對秘書處失去信心，並要求秘書處以逐字方式記錄今天會議。譚文豪則指，秘書處在會議紀錄中提到部分民主派議員離開座位，抗議內務委員會主席的命令，指當時亦有建制派議員發言，並非只描述民主派的情況。



建制派議員則表明反對，議員何俊賢認為民主派的要求是留難秘書處，故不同意修改會議紀錄，被民主派議員質疑是猜測動機，何就表示「我冇講係邊個，係有人對號入座」。



秘書處代表回應指，會議紀錄是根據錄音和立法會廣播處理，並會以備註方式紀錄當時的情況，是一向做會議紀錄的方式。代表又指，如議員認為有不穩妥的地方，希望以書面方式通知。



其後陳志全要求秘書處應以逐字方式紀錄今天的會議，認為日後若有法律爭議，立法會能提供詳盡的會議紀錄。議員麥美娟表明不介意逐字紀錄，但擔心秘書處會因此人手不足。最終建議在18票贊成、36票反對、2票棄權下，否決逐字紀錄。