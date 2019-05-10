美國對華加徵關稅　港府稱業界反應冷靜

美國總統特朗普宣布向2000億美元(約1.56萬億港元)中國貨品加徵關稅，稅率由10%升至25%，於香港時間今日(10日)中午生效，中美正展開新一輪貿易談判。港府今午與10個商會會面以審視目前形勢，商務及經濟發展局局長邱騰華會後表示，業界對今次美國加關稅的反應冷靜。另外，香港出口信用保險局因應中美貿易摩擦推出的特別支援措施，限期由今年6月30日延至明年6月。



邱騰華表示，政府過往10多個月一直有與業界會見，業界過去大半年亦已有準備，包括找內地以外的新貨源及新生產點，與入口方討價還價等。業界對美方加關稅表示遺憾，認為沒有需要，會加重貿易成本，同時轉嫁消費者，是雙輸局面，對全球營商環境有負面影響。他指，很多內地生產企業不能負擔25%關稅，要求美國消費者為加稅付出代價。



邱指，過去政府推出多項措施支援業界，以減低貿易戰影響，信保局去年底已擴大出口信用保險的保險額、付貨前保險等，過往大半年超過1300個保戶使用。中小企擔心銀根，政府推出的中小企融資擔保，保額由1200萬增至1500萬港元，去年12月推出以來，信貸額外貸款批出39億港元，信貸保證額已加31億港元。



他指，政府長遠會繼續拓闊市場，中小企市場推廣及升級轉營計劃推出逾1.8億港元的資助額，亦會擴展至東盟市場，暫有300個申請，同時政府讓業界在東盟及內地市場以外，其他與香港有簽訂自由貿易協議的地方，亦可申請相關基金，待立法會本月或下月通過10億港元撥款後會立即推出。



香港工業總會主席郭振華預期，美國會繼續加關稅，但業界未至於擔憂，因一早做好準備。他表示，經業界粗略估算，香港的訂單與去年同期比較，電子及電子相關的產品在未有增加25%關稅前已減少30%，玩具雖然不受今次加關稅影響，但亦下調20%至30%，製衣、皮包用具及鐘錶，都有10%至20%影響。