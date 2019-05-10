警長涉非禮女生　辯指事主小路切入意外觸碰

休班警署警長趙魯光去年底在繁忙時間趕赴值勤之前，涉嫌在港鐵荔景站月台摸一名16歲校服女生的臀部，被控以一項非禮罪，案件今(10日)在西九龍法院續審。辯方作出結案陳詞，指被告趙魯光於1984年加入警隊，約有35年的警隊生涯，獲頒不少勳章，例如藍帽子優異獎等，證明被告對警隊貢獻良多。辯方亦呈上30多封由被告同事、下屬、學警等撰寫的求情信，以證明被告品格良好。



辯方續指，事發當日早上被告與女事主X各有事忙，X趕着去上學，被告則趕去上「訓練日課堂」，二人在月台上匆忙間「意外碰撞」，因而被X誤會為非禮。



辯方亦逐一展示及解說事發當日數十張閉路電視截圖，指出案發當日被告取了一份免費報章，看到列車未到達，先在荔景站月台找位置坐下，將報紙放入公事包，整理公事包帶，以及取出潤唇膏。之後被告見到列車到達，於是拿起身邊公事包，一邊整理一邊走往列車，右手持潤唇膏蓋。



辯方稱被告當日並不察覺到X的出現，而X是從其右後方「小路出大路切線」，是X突然間在被告右前方切入。而當時被告走路時擺動雙手，碰到事主書包，才導致「意外觸碰」，是X誤會該觸碰為非禮。裁判官將案件押後至本月28日裁決。