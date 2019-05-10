困養動物受「精神虐待」　團體促加強巡查動物園

漁農自然護署擬就提升動物福利的修訂現行法例，建議引入謹慎照顧責任及提高殘酷對待動物的罰則等，上月底展開為期3個月的公眾諮詢，今午(10日)在科學館舉行首場公眾諮詢會，不少市民關注表演動物如海洋公園圈養的海豚等，是否亦受新例保障。



動保團體「豚聚一家」代表黃先生指出，留意到署方建議提出動物應有福利包括讓其表現出天性，而困養動物正正承受精神虐待，期望當局加強巡查動物園，及公開更多相關資料。



漁護署高級獸醫師周嘉慧回應指，現時署方有就展示動物作發牌監管，署方人員會定期到場所巡查，若懷疑動物非自然死亡，有權要求場所提交報告。署理助理處長何展豪就指，據其了解海洋公園或其他圈養動物場所，一直積極關注動物福利，並遵從高標準照顧動物。



有新界東北發展區受影響村民表示，他原居於逾千呎的村屋並飼養3隻狗，但受收地影響要搬至僅300呎的單位，擔心因未有足夠空間予3隻狗活動而違反謹慎責任。周解釋，謹慎責任並無訂明飼主居所要多大才可飼養動物，最重要是可照顧動物基本需要，例如飲食、帶狗隻外出運動、生病時帶其求醫等，相信大部分市民可做到。

