批假難民留港擾亂治安　議員促加快處理上訴案

立法會財務委員會今日(10日)舉行3小時會議，審議保留保安局及入境處共兩個編外職位，以負責督導全面檢討及加強有關免遣返聲請事宜。議員陳克勤指出，部分免遣反聲請者活踴於社區，並干犯刑事罪行，對香港治安造成大影響，而現時聲請數字有所下降，但上訴個案仍然維持6000至7000宗，若不加快處理上訴個案，某程度上會變成計時炸彈，直言聲請者留在社區不斷提出上訴，繼而留在香港十年八載並不理想，認為只增加兩個人手未必能夠加快處理。



議員葛珮帆亦稱，濫用免遣反聲請問題已困擾香港長時間，入境處工作已有成績，但仍有6500宗等候上訴個案令人擔心，而目前需要2年時間才處理完畢，加上政府每年花十數億港元去處理，會令市民有感倒錢落海，希望政府加快清理積壓上訴個案，以及盡快進行修例。



議員陳凱欣認為問題出現樽頸位，因為聲請者不停提出上訴及司法覆核，兩者合共逾13,000宗，而已有數區居民反映聲請機制遭濫用，聲請者留港不斷擾亂社會秩序，例如搶劫、打鬥等，認為政府不增加司法及法律支援人手，是不能解決樽頸問題，直言居民忍受多一日都嫌多，冀當局能於增加職位外，還有特別政策應對。



保安局副秘書長林淑表示，入境處處理積壓的聲請個案，已由逾萬宗的高峰回落至300宗審理個案，現時亦已加快處理上訴工作，例如將上訴委員會人數加至100人及增加其他配套，按照現時速度，一年可處理3000至4000宗上訴個案，期望最快可於兩年內清理上訴個案。



林續指，政府分別於去年7月及今年1月曾向立法會保安事務委員會交代修例建議，現時正考慮議員的意見，同步亦進行修例的草擬工作，完成後會盡快提交立法會審議。