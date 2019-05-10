泛民對李慧琼提不信任動議　轉張宇人主持會議

因應早前港男涉在台灣殺害懷孕女友後返港，港府提出修訂《逃犯條例》，台灣陸委會則表示即使香港通過修例，但在港赴港的台灣人被移送到大陸的威脅未排除前，當局不會同意移交疑犯。立法會內務委員會今午(10日)召開會議，議員林卓廷在會上指，根據台灣的說法，相關個案並未如政府所言有迫切性，希望透過內會主席和副主席與政務司司長張建宗表明清楚。



議員郭家麒則提到，張建宗早前回應民陣反對修例的遊行時，指人數多寡並非重點，認為張的說法令市民失望，或會引起更多人參與遊行，希望透過內會向他提醒。而議員黃國健則表示，相信政府當局會與台灣好好溝通。



相關修例的法案委員會，由成立至今近一個月，仍處於選舉主席的階段，內會主席李慧琼亦曾就法案委員會事宜而召開特別內會處理。但24名民主派議員認為李慧琼行事偏頗，並向她提出不信任動議，於今午的內會上討論。李慧琼則表示，為免利益衝突，認為自己和24名有份聯署的民主派議員都不應主持議案，建議由其餘議員中最資深的議員，即飲食界張宇人主持。



議員陳志全對李慧琼的決定感到不滿，建議應抽籤決定、或由沒有參與聯署的熱血公民鄭松泰負責主持。最終李慧琼決定以表決方式處理，並在37票支持、19票反對下，通過由張宇人主持會議。其後由於時間有限，張亦決定召開特別內會，處理相關議案。