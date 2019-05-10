麻疹威脅未除再多2人中招　染病女傭曾到菲律賓

麻疹威脅仍未完全解除，衞生防護中心今午(10日)表示，今日截至下午4時錄得兩宗麻疹個案。首個案涉及一名47歲本地男子，他本周一(6日)出現咳嗽，前日(8日)開始發燒及出疹，分別在該兩日向私家醫生求醫，並於前日到威爾斯親王醫院急症室求醫，翌日入院接受治療，其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人目前仍然留醫，情況穩定，接種麻疹疫苗紀錄不詳，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。



次宗個案涉及一名27歲女傭，她上周六(4日)開始發燒，並於前日出疹，並於前日向私家醫生求醫，同日到東區醫院急症室求醫及入院接受治療，其呼吸道樣本對麻疹病毒呈陽性反應。病人同樣仍然留醫，情況穩定，接種麻疹疫苗紀錄不詳，潛伏期內曾到訪菲律賓，病毒傳染期內則沒有外遊。



防護中心指，根據病人提供的資料，二人於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人，男病人的家居接觸者包括女朋友和女朋友的女兒，女病人則包括僱主夫婦和夫婦的一對子女，他們至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。在病毒可傳染期間，男病人曾於本周一到沙田健聯醫務中心，以及在前日到大圍道康健醫務中心；女病人則在前日曾到鰂魚涌陳念德醫生醫務所。



撇除一宗誤診個案並加上上述兩宗個案，香港今年累積69宗麻疹個案。衞生防護中心接獲以上確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續，暫時未確認兩宗個案屬本地或外地傳入個案。