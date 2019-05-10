逃犯條例委員會亂局　泛民擬通宵留守霸會議室

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，法案委員會接納早前特別內務委員會的指引，改由建制派最資深議員石禮謙主持會議，並定於明早(11日)召開會議。而民主派早前在強行佔領會議室開會並選出正、副主席，隨後亦同樣定於明早再開會審議。由於兩個會議將於同一會議室進行，有民主派議員提早於今日下午在立法會預先霸佔會議室，6名議員計劃在會議室1和2留守過夜，包括胡志偉、鄺俊宇、鄭松泰、范國威、朱凱廸和區諾軒。



胡志偉、許智峯及范國威於今午(10日)約4時左右，打算進入會議室2，但最初遭保安阻止，其後他們稱自行有會議要召開，保安才開燈讓他們進入。按現場所見，他們並非長時間在會議室內逗留，只有一、兩位議員會留在會議室內談天。



明早的會議將於會議室1進行，於今晚約7時多，在會議室1召開的財務委員會結束後，包括胡、鄭、區、朱及葉建源在內等7名議員未有離開會議室，其中在民主派所召開的會議內獲選為法案委員會副主席的郭榮鏗，更坐在主席台上副主席的位置，而會議室1內的燈光亦已調暗。



另外，有立法會職員在今日所有會議結束後，把會議室1外走廊的水機、梳化、回收箱都搬走。