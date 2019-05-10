將軍澳建68億新總部　入境處指有需要設靶場

立法會財務委員會今日(10日)開始審議涉款逾68億港元，於將軍澳興建入境事務處總部，惟會議結束前仍未完成審議，留待下次會議再續。



議員邵家輝表示，近年有大量遊客來港，再加上南亞裔人士申請免遣返聲請的案件積壓，均會增加入境處的工作量，所以將總部遷往將軍澳屬好事。他續指，香港會議展覽場地不足，為保持競爭力是需要土地，所以將現時位於灣仔的總部搬遷亦有助規劃。



議員陳克勤表示，新總部將設有靶場，雖然現時只有不足200名入境處人員需要配槍工作，但入境處未來工作有大挑戰，加上入境處工作崗位經一段時間便會作調動，所以要接受相關訓練的人員有一定數目。



入境處處長曾國衞指出，目前只有170人於青山灣覊留中心工作而有使用槍械的工作需要，但入境處人員約3至4年便要輪調崗位，以符合政府指引，若然沒有足夠接受訓練的人手是難以作出輪調安排，目前已因上述情況而令青山灣的輪調相對減慢，而且入境處或需要額外同事支援青山灣發生的任何突變。他續指，現時入境處需借用其他部隊靶場作訓練，但現時已有其他部隊明確反映難以增加使用時數，重申有需要設立靶場。