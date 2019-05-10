發射台：內地生留學蓄意逃債　玷污國家形象不知恥

近年不少內地學生到外國留學，早前有境外媒體報道，愈來愈多到加拿大留學或旅行的中國人離境前蓄意欠下信用卡、房租及租車等債務，引起關注。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟這班不懂寫個「醜」字的「老鼠屎」，以損人利己為榮，看準中、加兩國金融系統不掛鈎，就趁離境前蓄意拖欠債務，更吹噓炫耀逃債心得，無恥到極點。



愈來愈多內地學生到歐美國家留學，是否學到知識只有他們自己知曉，但部分留學加拿大的中國學生似乎就只學識偷雞摸狗。最近有加國留學生踢爆，當地中國學生看準中加兩國金融系統不掛鈎，趁離境前蓄意拖欠債務，最誇張的是特意用信用卡買奢侈品，不僅拖欠卡數不還，更返到內地套現再賺多一筆。



信用卡顧名思義是講求信用，但現時在國內信用這種美德愈來愈罕見。江西南昌鐵路公安最近拘捕一名惡意逃票的男子，此慣犯先後九次利用「買短程、搭長程」的方式逃票，一共少付八百多元人民幣，而事後發現此人更多次於網上炫耀走數「戰績」，對逃票行為不只沒有引以為恥，反而十分自豪。



其實不論是信用卡還是火車票，少數人走數的代價往往是由大多數守法人士承擔。如有人用惡意方式去拖欠卡數，信用卡公司為堵塞漏洞，必然會增加限制，令一眾卡主少了方便。火車票也是一樣道理，如只買短程車票，卻乘坐全程，就會令部分守法乘客沒有座位，甚至上不到車。



國內培養不到好品行，去到外國自然出醜人前，中國旅客各種不文明行為如打尖、隨地大小便等早已醜出國際，留學生欠租就跑、請槍交功課換取假學歷等失信行為亦在全球遍地開花。要糟蹋一鍋粥，一粒老鼠屎就足夠，如繼續放任這班損人利己的人繼續在國內搞事、於海外出醜，只會玷污整個中國的國際形象，令中國人在國外只留下神憎鬼厭的印象。



讀者欲觀看《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



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