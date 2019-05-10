啟德跑道公園碼頭附近官地　擬發展旅遊巴車位

內地旅行團登陸土瓜灣碼頭享用團餐及登船夜遊，逼爆該區。旅遊業界曾提出研究以其他碼頭作分流，減低當區居民備受滋擾。旅遊事務署今(10日)向啟德海濱發展專責小組提交文件，指於啟德跑道公園碼頭附近覓得兩幅官地作短期租約形式發展停車場，先後提供約20個旅遊巴車位，專供入境旅行團使用，冀望有助紓緩土瓜灣的人流壓力。有區議員批評啟德的吸引力始終較土瓜灣遜色，形容此舉的分流作用不大，「有好過冇！」



啟德海濱發展專責小組下周三(15日)將討論為便利入境旅行團，使用啟德跑道公園碼頭作維港遊的安排。旅遊事務署表示，與香港旅遊業議會商議後，建議安排部分郵輪至啟德跑道公園碼頭停泊及上落客，同時安排兩幅未獲分配用途的政府土地分別於今年中、以及下半年度分段提供旅遊車位。為免車位被濫用，該署指相關入境旅行團要事先作登記，才可使用上述車位。



九龍城區議員陸勁光直斥目前啟德對旅行團欠缺吸引力，就算藉此將旅客分流亦只係「隔一隔」，認為旅客最終都會選擇回到商店及團餐巡餐廳林立的土瓜灣購物及進餐。他建議政府應考慮長遠控制及管理內地旅行團聚集土瓜灣的情況。