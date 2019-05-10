違泊新指引每半粒鐘再發牛肉乾　嚴重阻塞即拖走

針對違例泊車及車輛阻塞的問題，警方近日修改內部指引，由以往每2小時抄一張俗稱「牛肉乾」的定額罰款交通違例通知書，縮短至每30分鐘，以一張「牛肉乾」320港元計算，即違泊2小時有機會被罰1280港元。倘若車主仍不前來駛走違泊車輛，在以往是毋須憂心，因4張牛肉乾已達每日的上限，惟修改的指引已將有關上限，改為「無限」。換言之，市民隨時有機會看見違泊車輛在一日內被貼滿告票。



違泊除動軋要付逾千港元罰款外，據知，該修訂的指引訂明，如司機不在場，但違泊的車輛對道路構成嚴重阻礙，即影響到交通流量引致其他車輛不能輕易駛過，警員在發出2張告票後，仍未有人前來駛走涉事的車輛，便可召來拖車，將違泊車輛拖走；如司機在場卻不聽警員的警告立即將車輛駛走，警員仍可召喚拖車。屆時如有人在警方發出警告後試圖干擾有關程序，便會因為妨礙警務人員執行職務而被拘捕。



據知，上述內部指引並非法例，亦不會向公眾交代實施日期，修改後已即時實施。各位車主如不想因違泊而要求「阿sir」畀次機會，還是將車輛泊入停車場或可停泊的位置。