不斷更新：第11輪貿易談判結束　劉鶴：進行得「還好」

中美在華盛頓舉行第11輪貿易談判，第二日會議於當地時間周五（10日）早上開始。此前，美國在首日談判後，如期調高對2000億美元中國貨加徵的10%關稅至25%，中國商務部揚言採取反制措施。總統特朗普於次日會議開始前，在Twitter連發多文談及貿易戰，指談判不用急，批評中國不應反口，同時宣稱已展開對餘下3250億美元中國貨加徵25%關稅的程序。



談判最新進展︰（香港時間）



【5月11日】



0110：劉鶴向記者表示，貿易談判進行得「還好（fairly well）」，會在未來某些時候再繼續。



0021：姆紐欽與萊蒂澤前往白宮。暫未知劉鶴有否前往白宮。



0000：姆紐欽指周五的中美貿易談判已結束，稱會談有建設性。



【5月10日】



2330：會面約2小時後，劉鶴等人離開貿易代表辦公室，並與姆紐欽、萊蒂澤握手。有消息指，中方代表將於當地時間周五下午4時離開美國。



2138：率領中方代表團的副總理劉鶴抵達美國貿易代表辦公室，參與第二日談判。美國財長姆紐欽及貿易代表萊蒂澤迎接，三人握手寒暄，劉鶴面露笑容，向在場人士揮手，其後步入會場。