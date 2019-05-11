東方日報A1：次階段關稅剛實施　中方表明反制

中美第十一輪經貿談判一連兩日在華盛頓舉行，中國國務院副總理劉鶴當地時間周四（9日）下午抵埗後，隨即與美國貿易代表萊蒂澤及財政部長姆紐欽會面，但消息指首日談判幾乎沒有進展，華府如常於周五凌晨（本港時間中午）對二千億美元（約一萬五千六百億港元）中國貨品，加徵至25%關稅，中國商務部聲言將不得不採取反制措施。第二日談判開始前，美國總統特朗普祭出終極殺着，宣稱已啟動對餘下三千二百五十億美元（約二萬五千億港元）華貨，開徵25%關稅的程序，課稅品包括所有輸美中國貨品。



劉鶴抵埗後稱：「我這次來，頂着壓力，就是表示了中方最大的誠意。而且想坦誠地、自信地、理性地解決我們面臨的一些分歧，或者說不同。我認為是有希望。」他強調：「加徵關稅對雙方都非常不利。現在，中國經濟和美國經濟，從某種意義上來說，是一個完整的產業鏈，大家都會受傷。現在雙方在磋商中出現了一些問題，我們不應該傷及無辜，廣大人民群眾的利益受到損失，我們感到遺憾。所以希望找到最好的方法來解決。」



其後，劉鶴於下午五時抵達華盛頓的美國貿易代表辦公室，萊蒂澤與姆紐欽在門外迎接，劉鶴面帶笑容與對方握手，三人會談歷時一個半小時，然後共進工作晚宴。有報道指劉鶴在晚宴上稱不能做任何事，要交由特朗普及中國國家主席習近平解決，雙方其後不歡而散，劉鶴於晚上八時許率先退席離場，美國如常在周五凌晨零時零一分增加關稅，電訊設備、電腦設備及處理器等貨品最受影響，其中電訊設備貨品總值佔最大，涉及一百九十一億美元（約一千四百九十億港元）。在關稅生效前離開中國港口的貨品，按舊稅率徵收10%關稅。



特朗普在社交網Twitter指氣氛良好，但不急於一時，他稱：「美國已啟動程序，對餘下三千二百五十億美元的中國貨品，加徵25%關稅，美國只向中國出口一千億（約七千八百億港元）貨品，這是非常巨大的貿易不平衡。美國將徵收逾一千億美元關稅，其中一百五十億（約一千一百七十億港元）用作採購美國的農產品，已遠超中國的採購額。」他指關稅比起貿易協議，能快捷方便地帶來更多財富，發展基建及醫療等，中國將會被關稅拖慢發展。意味特朗普三階段將對總值五千七百五十億美元（約四萬五千億港元）的中國貨品，徵收25%關稅。



第二日談判於貿易代表辦公室召開，劉鶴於早上十一時半離開會場，會談約兩小時。中方代表團會於下午四時乘飛機離開。彭博社消息指，首日談判幾乎毫無進展，美方不知道劉鶴是否有決定權，亦不清楚中方內部是否對修改法律，達成貿易協議有共識。英媒消息指，中方曾大幅修改貿易協議草案，若要還原本來的內容，要花近一個月時間談判及修改，意味無法在短時間達成協議，最快也要在下月的大阪二十國集團（G20）峰會才可簽署。不過，另一個情況是雙方可能終止磋商，談判破裂。



對於美方加徵關稅，中國商務部稱深表遺憾，聲言將採取必要反制措施，官媒指「中國不會不做出反應」。外交部發言人耿爽希望雙方相向而行、共同努力，通過合作和協商辦法解決問題，重申健康穩定發展的中美關係符合兩國利益，也是國際社會普遍期待。



美媒預測，中國可透過人民幣貶值抵銷關稅影響。中國亦是持有最多美元債券的國家，達一萬一千億美元（約七萬八千億港元），倘減持或停購美債，將衝擊美國債市。第三種方法是停購美國大豆，順帶重挫屬於特朗普票倉的農業州份。人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿預計，倘中方採取反制措施，對中國經濟增長的負面影響在0.3%左右，屬可控範圍。



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