母親節鮮花需求殷切　假期重疊餐飲生意或攤薄

母親節念親恩，有市民提前預訂鮮花、筵席，明日(12日)與母親同賀佳節，也有市民趁一連三日假期外遊。餐飲業界人士估計，今年母親節餐飲市道較去年微跌百分之二至三，主要受到近期經濟及股市的不明朗因素影響。不過，鮮花市道則影響不大，不少子女趁佳節來臨前預訂鮮花贈母，部分是在內地或海外工作的子女遠程預訂鮮花，市民訂花價格多為一束鮮花約八百港元左右，有花檔坦言，今年訂花需求殷切，該店在節前一星期已截單。



每年母親節都是酒樓食肆旺場時段，有時一枱難求，東網昨日向部分連鎖式酒樓查詢，今明兩晚仍接受訂枱，有酒樓推出三千多港元一圍母親節套餐，酒樓同時推出早鳥預訂優惠吸客，鮑魚宴優惠價索價二百八十八港元一位，食品包括乾鮑醉蝦、花膠雞湯、中山BB鴿等，六人餐贈送福壽金桃，好意頭兼有喙頭。



不過，餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年餐飲市道表現料比往年差，一方面明日母親節適逢佛誕補假及周末相連假期，很多市民乘高鐵往內地旅遊，料會帶挈潮州丶惠州丶大灣區一帶消費市道，但香港食肆卻被分流，故今年很多食肆都不敢加價。而且，近日中美貿易摩擦備受關注，股市又下跌，對消費者有很大心理影響，他估計今年生意比往年微跌百分之二至三。



鮮花市道則表現不俗，訂花情況相當理想。花店「Green Life綠色生活」極具心思布置店舖，店內裝飾洋溢母親節氣氛，並設有影相位，讓客人買花時兼「打卡」留念。負責人陳先生預計，今年銷情較上年多百分之五至十，受歡迎花款除了康乃馨及繡球花外，還有如蝴蝶蘭等組成的禮品裝花卉亦熱賣，訂花情況相當理想，該店早於母親節前一星期已截單。



繽紛花藝項目主任Bonnie表示，今年以八百港元的花束較多人訂購，部分在內地工作或在海外的子女亦有預訂花束送贈母親。十枝一束的內地康乃馨只售五十港元，大頭的荷蘭康乃馨則七十港元三枝，豐儉由人。



「鮮花緣」負責人Wendy則表示，除基本母親節花束款式外，還引入「韓式系」花束，廣受年輕顧客歡迎。但她留意到客人出手較去年手緊，估計與近期股市表現波動有關。



男女老幼都喜歡應節買花贈予母親，以表濃濃愛意。有顧家男士趁上班空檔到花墟「左揀右揀」，精挑細選數束鮮艷奪目的鮮花給「生命中重要的三個女人」；亦有孝女自購材料自製花束贈予母親，小小心意，對母親來說想必然是大大的感動。

