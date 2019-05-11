魂斷國泰貴賓室　陳明銶證死於自然　病發17小時無人知疑團未解

香港學者陳明銶去年10月在美國三藩市國際機場的國泰貴賓室廁所，昏迷逾17小時無人發現，其後搶救無效逝世，終年69歲。根據加州聖馬特奧縣（San Mateo County）法醫辦公室的驗屍報告顯示，證實陳死於自然，死因是冠狀動脈粥樣硬化導致心臟衰竭死亡，不過報告未有解釋，為何陳在病發後近一整日才被發現。



驗屍報告指出，報告稱陳明銶除了因被人施以心肺復甦，導致多處肋骨骨折之外，沒有其他異常。



報告亦指出，陳明銶於2018年10月29日凌晨約1時，被機場的閉路電視拍到進入了國泰貴賓室的洗手間，至當日下午6時20分才被發現在廁格內不省人事，消防其後為他急救，並在6時36分宣布他死亡，即由他進入廁所至被發現到臥廁格，相隔超過17小時。三藩市國際機場的發言人指，頭等艙休息室是由國泰航空直接負責，與機場無關；該發言人亦提到，每間航空公司均有各自的程序，以協調沒有登機的乘客。國泰航空發聲明指，基於尊重相關人士，不會對事件細節發表評論。



陳明銶生前為美國史丹福大學胡佛研究所資深研究員，亦曾任教香港大學及加州大學洛杉磯分校（UCLA）。陳原定於2018年10月29日凌晨約1時登機乘搭國泰航班CX893返港，有認識陳的加州華人團體代表指出，其友人已在28日深夜11時許將他送到機場，直至負責接機的學生撲空，方揭發陳出事。



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