東網透視：濕地邊觀鳥邊看繪本　親子互動激發閱讀興趣

電子產品層出不窮，小朋友情願打機，也未必主動拿起書本。為了鼓勵學童閱讀，中西區一間小學早前安排學生與家長前往天水圍香港濕地公園，進行親子體驗閱讀活動。小朋友在草地奔跑和遊戲，呼吸清新空氣及感受大自然環境後，再聆聽義工導讀，一邊看鳥類書本，一邊觀賞候鳥，學習把大自然題材的書本與眼前景觀連繫，走進書本世界。



聖公會聖馬太小學舉行名為「飛閱海陸空」的親子體驗閱讀活動，讓學生透過「海洋」、「陸地」及「空中」3項活動，認識在不同環境下生活的動物。上月率先舉行「空中」活動，聯同聖公會聖彼德小學以及聖士提反堂中學的學生義工，約50名師生及家長到濕地公園。



小朋友踏出課室，看到在市區難得一見的自然美景都難掩興奮之情，不禁在草地亂跳亂叫。學生再分組閱讀，由中學生義工帶組，用心講解繪本故事，其中1本書講述人類的浪費行為令鳥類棲息地環境變差，鳥兒身體被垃圾纏繞，狀甚痛苦。



小四男生Colin在閱讀活動後表示，對雀鳥的情況身同感受，讓他明白到人類活動令環境受到破壞，以後會注重環保，保護所剩無幾的大自然。他指活動有趣，「吸引到我，等我可以返去講書畀妹妹聽」，並承諾實踐減少製造垃圾，「以後會食少啲零食」。



同行的父親卓先生十分贊成體驗式的閱讀活動，指活動中學生並非一味接受老師傳授知識，透過互動活動，「佢哋係有份參與」，令他們對書本內容更加深刻。



提倡親子伴讀的校長莫培超表示，不少父母因工作早出晚歸，親子相處時間不足，今次活動除令學生加深對書本內容的理解外，更可讓家長與孩子在大自然中促進親子關係。他指親子伴讀一個重要元素是繪本，因文字較少，家長有更大的想像空間，糅合現實的經驗，與小朋友討論書中事物，如繪本上畫有1隻污染怪獸，家長即可加以發揮，「教小朋友保護環境，如何過綠色生活」。