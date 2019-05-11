探射燈：山竹吹走4浮台未重置　失歇息施救點

南區石澳泳灘原本有4個浮台，山竹期間卻被吹走，惟署方未有進行重置。有泳客擔心失去目標，救生員亦稱浮台可進行緊急施救，擔心影響安全。



石澳泳灘大部分設施已回復正常，但海中的4個浮台已消失。帶同小朋友前來游泳的陳氏夫婦表示詫異，認為沒有浮台對泳客十分不便。泳客許先生亦擔心沒有浮台歇腳，自己泳術不佳不敢游太遠，難免感到掃興。



香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，因浮台被強風打脫吹湧至民居附近，考慮到其風險，署方決定取消設置浮台。惟他表示浮台是讓救生員進行緊急施救的平面，有重要作用。另外浮台亦可作為游泳人士的目標及提供歇息之處，他提醒石澳泳灘面積較大，海面較為大浪，不設浮台後需分外小心風浪及注意體能可否應付來回的距離。



康文署回覆，與居民代表商討後，決定取消設置浮台安排，又指浮台不是執行拯溺行動的救生工具。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

