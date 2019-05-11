探射燈：泳池泳灘乏救生員　夏季或現關閉潮

近年康文署轄下泳池及泳灘持續出現季節性人手不足，救生員工會指由於未能招聘足夠人手，泳灘及泳池在沒有救生員當值的情況下或需關閉，並預料人手緊張或會令夏季的游泳高峰期出現大規模關閉，希望署方改善救生員待遇以挽留人才。



上月初泳季甫開始，首天已有6個泳池因救生員人手不足而需關閉部分設施。泳灘人手不足情況更為嚴重，由4月至今，康文署已發出近10次通告，表示個別泳灘由於救生員當值人數不足，救生服務暫停，直至另行通告。



根據編制，現時泳灘需要有4名救生員當值才可開放。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指出，在此安排下人手仍十分短缺。「差唔多全部灘都唔夠人！」他預計今個泳季康文署仍然欠缺超過300名季節性救生員，預計待6月會踏入人手流失和工作量高峰，屆時會欠缺超過500名人手。他直指現時署方只將救生員定義為「技工」，薪酬偏低，而且沒有晉升機會，難以吸引新人入行，建議政府盡快檢討救生員職系架構。

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