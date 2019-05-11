探射燈：泳灘蓉爛危機未減　勉強重開康署靠害

泳季開鑼，康文署轄下泳灘上月全面提供救生員服務，惟東網發現經山竹摧殘後，部分泳灘仍有多處設施尚未修復，未能以原貌示人。西貢廈門灣泳灘通往碼頭整段路蓉蓉爛爛，南區赤柱正灘水上活動中心未修復仍然照開放，屯門新咖啡灣泳灘甚至未有水電供應，救生員擔心影響泳客安全。立法會議員直斥署方修復進度緩慢，促盡快修妥場地及做好防範。



「政府做嘢好鬼慢，見到個灘咁肉酸都唔開胃！」去年9月中襲港的山竹對多處泳灘造成破壞，時隔近8個月，提供街渡服務的華嫂透露，廣受泳客歡迎的廈門灣至今面目全非。東網記者實地發現，由碼頭往沙灘一段小徑仍在重鋪，建築材料散落各處，只能夠勉強開放半個沙灘。沙灘後一處燒烤場用地同樣淪為爛地，用作更換的枱櫈仍堆放一旁。此外，同區銀線灣泳灘同日亦正重建欄杆，施工材料堆積如山，沙灘上布滿海草及垃圾。



南區多個泳灘設施未修復，赤柱正灘泳灘男女更衣室的門仍在維修中，平台欄杆亦只以「雪糕筒」頂替。赤柱正灘水上活動中心雖已於上月開放，但仍然處處堆滿建築廢料，部分通道仍然圍封。港九拯溺員工會發言人胡啟榮透露，赤柱正灘泳灘原本使用的救生快艇因故障而需更換，署方卻轉用較細匹數的快艇頂替，擔心不足以進行拯救工作。



屯門新咖啡灣泳灘更未有水電供應，泳灘辦事處和救傷站僅以臨時組合屋「頂住先」，泳灘只開放半個泳區。胡啟榮指出，一旦有人在該灘受傷，由於沒有淡水可用以清洗傷口，只能聯絡鄰近的黃金泳灘支援，隨時延誤治療；由於未有電力，前線人員夏天留在組合屋亦非常翳焗。他認為，泳灘的救生員仍然未有完善的工作場地之前，不適宜開放泳灘予公眾使用，無論對員工或泳客都構成潛在危險。



立法會議員陳恒鑌認為署方應在開放泳灘前做評估，確保環境安全。他直斥署方修復進度緩慢，影響泳客，又指颱風季節亦快將再臨，促署方盡快修妥場地及做好防範。



康文署回應，轄下所有刊憲泳灘已經完成清理工作，並已在本年4月開始的泳季全部開放，赤柱正灘改善工程預計五月內完成，廈門灣泳灘復修工程則預計五月中旬完成。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

