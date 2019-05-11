Dr.東：長跑猝死風險高　學用AED機救心扶危

長跑賽事中設「自動體外心臟除顫器(AED)」的數量比例近年愈來愈受關注。由於心臟病發患者的黃金拯救時間只有四至五分鐘，愈快使用AED機急救，存活率愈高，因此國際上不少長跑賽道每隔五百米便設有一部AED機。市民勿以為只有上過急救課程才懂得使用AED機，其實該機操作簡單，其設計原意是讓「門外漢」也能進行急救，千萬勿因「怯場」而錯失救人良機。



香港每年平均有五千至六千宗突發性心臟驟停的個案，長跑賽事是發生突發性心臟驟停的高危項目之一。心臟科專科醫生董光達表示，長跑賽事屬劇烈運動，有心室顫動的病人容易因泵血不足而心臟停頓，若四至五分鐘內未獲急救，腦部會因缺氧而率先受損，之後每延遲一分鐘，死亡率便增加一成；若過了十分鐘仍未獲救治，死亡率高達九成七。



不少人認為十公里賽事相比半馬或全馬，僅屬入門級，但董指出，十公里賽程雖相對短，但卻是入院個案最多的比賽，除了參加人數較多外，參加者亦容易因為掉以輕心，未做足賽前訓練而「出事」，「好多參加者平時都無乜運動，運動量突然大幅增加，會對心臟負荷好大」，其中賽事尾段三分一路程最易出事，因大部分人會「搏命衝刺」。他提醒參加者，平時做運動時易心口痛、氣喘或頭暈，均屬不正常情況，最好向醫生求診，了解是否有隱性心臟病。



在長跑賽事中發現身邊跑手突然倒下，失去意識、沒有呼吸及脈搏，便是AED機出動的時候。董指在整個救人過程中，第一步應先致電999要求派出救護車，然後才找最近的急救站職員或義工幫忙帶AED到場進行心臟電擊，完成電擊後，AED機還會指示急救者為患者進行心肺復甦法(CPR)，即用雙手在患者兩胸之間用力向下壓，直至救護員到達。



不少市民誤以為使用AED機需要具備專門知識，但董指出，其實任何人也可使用此機，因為AED機整個操作過程有語音提示，只要跟足指示進行便可，若擔心用錯或猶豫不決，患者便很可能在數分鐘之內白白失去救治機會，待救護員到場時已返魂乏術。市民另一個常見的疑慮，是不知道患者需否使用AED機，其實AED機會自動分析患者的心率，認為需要電擊才釋出電流，十分安全。



香港心臟專科學院本月將舉辦「世界心臟日2019」健心跑暨親子嘉年華，推廣心臟健康的跑步活動，早前已截止報名。最長賽程是十公里，董指有跑手會隨身攜帶AED一齊跑，賽道中每隔三百五十米亦設有一部AED機，以提高市民對AED機的認識。



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